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14:03, 27 февраля 2018 2 625
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Любимов отреагировал на строительство высоток вместо «Барса» на Есенина

Любимов отреагировал на строительство высоток вместо «Барса» на Есенина

Николай Любимов прокомментировал строительство высоток вместо «Барса» на Есенина. Во вторник, 27 февраля, он поручил и.о. главе администрации Сергею Карабасову еще раз провести обсуждение проекта, сообщил сайт регионального правительства.

«Я настоятельно прошу не спешить с реализацией этого предложения. Конечно, там все правильно с юридической точки зрения. Однако те или иные новшества часто вызывают много вопросов. Поэтому при реализации каждого проекта нужно обязательно учитывать мнение людей, объяснять им как это скажется на качестве их жизни», — сказал губернатор.

Напомним, по итогам слушаний горожане одобрили снос «Барса на Есенина» для строительства многоэтажек.

Проектом предусмотрено строительства жилого комплекса на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова и расширением первой до шести полос. Участок между бассейном «Спартак» и перекрестком будут расширять за счет территории бывшего ГСКБ, где сейчас находятся «Барс на Есенина».


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