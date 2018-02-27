Любимов отреагировал на строительство высоток вместо «Барса» на Есенина

Николай Любимов прокомментировал строительство высоток вместо «Барса» на Есенина. Во вторник, 27 февраля, он поручил и.о. главе администрации Сергею Карабасову еще раз провести обсуждение проекта,
«Я настоятельно прошу не спешить с реализацией этого предложения. Конечно, там все правильно с юридической точки зрения. Однако те или иные новшества часто вызывают много вопросов. Поэтому при реализации каждого проекта нужно обязательно учитывать мнение людей, объяснять им как это скажется на качестве их жизни», — сказал губернатор.
Напомним, по итогам слушаний горожане