Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:17, 5 сентября 2018 2 938
 0    0

Рязанские археологи подсчитали объемы разрушений при благоустройстве площади Ленина

Рязанские археологи подсчитали объемы разрушений при благоустройстве площади Ленина

Рязанские археологи подсчитали объемы разрушений исторического наследия при благоустройстве площади Ленина. Об этом сообщается в группе «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция» «ВКонтакте».

Отмечается, что на площади 207 кв.м. рабочие повредили и «локально разрушили» булыжное мощение XIX — начала XX веков. На площади 244 кв.м. было разрушено булыжное мощение XIX — начала XX веков.

Культурный слой XVII—XIX веков объекта археологического наследия «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский» разрушили до глубины 70-80 сантиметров «относительно существовавшего уровня дневной поверхности» на площади 133 кв.м.

Также был разрушен культурный слой XVII—XIX веков «на всю глубину залегания» на площади 48 кв.м.

Помимо этого, были утрачены археологические предметы, залегавшие в пределах разрушенных в ходе работ участков культурного слоя.

Соответствующие материалы направили в инспекцию по охране ОКН. Ведомство возбудило административное дело против управления благоустройства Рязани «по факту нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия при проведении работ по благоустройству площади Ленина».

Напомним, Советский райсуд рассмотрит административное дело в отношении управления благоустройства города 20 сентября.

Реконструкция площади Ленина началась в июле. По данным археологов, во время работ повредили историческое мощение и другие объекты культурного слоя.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:55, 5 сентября 2018
Приставы арестовали автомобиль рязанского бизнесмена за 322 неоплаченных штрафа 1
19:17, 5 сентября 2018
Рязанские археологи подсчитали объемы разрушений при благоустройстве площади Ленина
17:42, 5 сентября 2018
Рязанцы пожаловались на отсутствие перехода через железную дорогу в Октябрьском городке
17:03, 5 сентября 2018
Житель Шацкого района спас человека из-под загоревшейся фуры
16:55, 5 сентября 2018
RZN.info начнет поощрять лучших «народных корреспондентов»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 часов назад
От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:15, 27 августа 2018 28 664
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 25 945
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
18:32, 28 августа 2018 23 113
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
15:57, 27 августа 2018 21 432
Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП
8:18, 23 августа 2018 18 268
Ребенка погибшей на трассе в Пронском районе беременной женщины не удалось спасти 1
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум