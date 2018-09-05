Рязанские археологи подсчитали объемы разрушений при благоустройстве площади Ленина

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Рязанские археологи подсчитали объемы разрушений исторического наследия при благоустройстве площади Ленина. Об этом сообщается в группе «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция» «ВКонтакте».
Отмечается, что на площади 207 кв.м. рабочие повредили и «локально разрушили» булыжное мощение XIX — начала XX веков. На площади 244 кв.м. было разрушено булыжное мощение XIX — начала XX веков.
Культурный слой XVII—XIX веков объекта археологического наследия «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский» разрушили до глубины 70-80 сантиметров «относительно существовавшего уровня дневной поверхности» на площади 133 кв.м.
Также был разрушен культурный слой XVII—XIX веков «на всю глубину залегания» на площади 48 кв.м.
Помимо этого, были утрачены археологические предметы, залегавшие в пределах разрушенных в ходе работ участков культурного слоя.
Соответствующие материалы направили в инспекцию по охране ОКН. Ведомство возбудило административное дело против управления благоустройства Рязани «по факту нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия при проведении работ по благоустройству площади Ленина».
Напомним, Советский райсуд рассмотрит административное дело в отношении управления благоустройства города 20 сентября.
Реконструкция площади Ленина началась в июле. По данным археологов, во время работ повредили историческое мощение и другие объекты культурного слоя.