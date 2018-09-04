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16:39, 4 сентября 2018 1 551
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Суд рассмотрит дело о нарушениях при реконструкции площади Ленина

Суд рассмотрит дело о нарушениях при реконструкции площади Ленина

Советский районный суд рассмотрит административное дело в отношении управления благоустройства города, которое обвиняют в нарушениях, допущенных при реконструкции площади Ленина. Заседание назначили на 20 сентября.

Ранее археологи зафиксировали разрушение культурного слоя, повреждение и разрушения сохранившихся остатков построек и сооружений 17-19 веков. По их словам, это повлекло за собой утрату археологических предметов — осколков глиняной посуды эпохи средневековья и нового времени и других изделий из стекла, детали кожаной обуви, изделий из кости, железа и цветных металлов.

Соответствующие материалы направили в инспекцию по охране ОКН. Ведомство возбудило административное дело против управления благоустройства Рязани «по факту нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия при проведении работ по благоустройству площади Ленина».

Реконструкция площади Ленина началась в июле. По данным археологов, во время работ повредили историческое мощение и другие объекты культурного слоя.


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