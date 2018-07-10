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17:01, 10 июля 2018 226
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В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото

В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото

В Рязани началась реконструкция центральной площади города. Об этом корреспонденту RZN.info рассказали рабочие на объекте.

По их словам, перед памятником будет «пятачок» из брусчатки, улица Горького соединится с Первомайским проспектом, но проезд на Соборную и выход с улицы Почтовой станут пешеходными.

«Сейчас мы снимаем старую плитку и роем траншеи для бордюра, который разграничит проезжую часть и территорию парковки. Закончить ремонт площади планируем ко Дню города, 4 августа, — отметил ремонтник.

Напомним, реконструкция улиц станет частью проекта по ремонту площади Ленина.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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