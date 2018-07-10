В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото

В Рязани началась реконструкция центральной площади города. Об этом корреспонденту
По их словам, перед памятником будет «пятачок» из брусчатки, улица Горького соединится с Первомайским проспектом, но проезд на Соборную и выход с улицы Почтовой станут пешеходными.
«Сейчас мы снимаем старую плитку и роем траншеи для бордюра, который разграничит проезжую часть и территорию парковки. Закончить ремонт площади планируем ко Дню города, 4 августа, — отметил ремонтник.
Напомним, реконструкция улиц станет частью