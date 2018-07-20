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15:07, 20 июля 2018 1 894
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При реконструкции площади Ленина рабочие установили колодец на место древней постройки 6

При реконструкции площади Ленина рабочие установили колодец на место древней постройки

При реконструкции площади Ленина рабочие установили колодец на место древней постройки. Об этом рассказал директор Рязанской археологической экспедиции Василий Конов.

По его словам, в четверг, 19 июля, рабочие установили на площади Ленина железобетонные колодцы на глубине трех метров. Рядом с ними археолог нашел разрушенные фрагменты костей, обломки керамической посуды 17-18 веков.

«Заметные в яме особенности слоев дают основания полагать, что новый железобетонный колодец канализации установили на место древней деревянной постройки возрастом 250-350 лет», — подчеркнул Конов. Он добавил, что заранее о работах по установке колодцев археологов не информировали. «В свою очередь, мы многократно сообщали об исторической ценности данной территории», — заключил Конов.

По мнению рязанских археологов, ситуация с сохранением культурного наследия при реконструкции площади Ленина приобрела «неоднозначный характер». В четверг в пресс-службе городской администрации сообщили, что «подрядчик тесно сотрудничает с инициативной группой, в которую входят рязанские археологи».

Директор Рязанской археологической экспедиции пояснил, что археологи — это представители профессионального сообщества, а не инициативных групп, и договоренность о сотрудничестве не была достигнута.

«Однако мы осуществляем подробный осмотр уже сделанных ям, проводим описание и фотографируем разрываемые слои, а также лежащие в них археологические предметы. Таким способом возможно получить редкие данные по археологии, пусть и очень неполные, — рассказал Конов. — Работы не оплачиваются и проводятся исключительно по нашей инициативе».

По мнению Конова, земляные работы проводятся с нарушением закона об охране памятников культуры и уже привели к неоднократному повреждению объектов культурного наследия, которые входят в границы крупнейшего памятника археологии Рязанской области.


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