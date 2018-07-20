При реконструкции площади Ленина рабочие установили колодец на место древней постройки. Об этом рассказал директор Рязанской археологической экспедиции Василий Конов.
По его словам, в четверг, 19 июля, рабочие установили на площади Ленина железобетонные колодцы на глубине трех метров. Рядом с ними археолог нашел разрушенные фрагменты костей, обломки керамической посуды 17-18 веков.
«Заметные в яме особенности слоев дают основания полагать, что новый железобетонный колодец канализации установили на место древней деревянной постройки возрастом 250-350 лет», — подчеркнул Конов. Он добавил, что заранее о работах по установке колодцев археологов не информировали. «В свою очередь, мы многократно сообщали об исторической ценности данной территории», — заключил Конов.
По мнению рязанских археологов, ситуация с сохранением культурного наследия при реконструкции площади Ленина приобрела «неоднозначный характер». В четверг в пресс-службе городской администрации сообщили, что «подрядчик тесно сотрудничает с инициативной группой, в которую входят рязанские археологи».
Директор Рязанской археологической экспедиции пояснил, что археологи — это представители профессионального сообщества, а не инициативных групп, и договоренность о сотрудничестве не была достигнута.
«Однако мы осуществляем подробный осмотр уже сделанных ям, проводим описание и фотографируем разрываемые слои, а также лежащие в них археологические предметы. Таким способом возможно получить редкие данные по археологии, пусть и очень неполные, — рассказал Конов. — Работы не оплачиваются и проводятся исключительно по нашей инициативе».
По мнению Конова, земляные работы проводятся с нарушением закона об охране памятников культуры и уже привели к неоднократному повреждению объектов культурного наследия, которые входят в границы крупнейшего памятника археологии Рязанской области.