Инспекция по охране ОКН нашла нарушения при реконструкции площади Ленина

Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области нашла нарушения при реконструкции площади Ленина. Об этом сообщил ее
«Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области возбуждено дело об административном правонарушении и оформлен протокол в отношении управления благоустройства администрации города Рязани по факту нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия при проведении работ по благоустройству площади Ленина», — говорится в сообщении.
При этом не уточняется, какие именно нормы нарушены. Дело рассмотрит Советский райсуд.
Напомним, ранее местные археологи заявляли о том, что рабочие
Позже ее