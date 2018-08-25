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11:35, 25 августа 2018 728
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В минприроды сообщили, чем загрязнили реку в Пронском районе

В минприроды сообщили, чем загрязнили реку в Пронском районе

В минприроды сообщили, чем загрязнили реку в Пронском районе. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Специалисты министерства провели рейдовый осмотр и отобрали пробы воды в реке Кердь до и после села Октябрьское, а также в притоке — реке Амшанка.

В реке Амшанка ниже сбросов ООО «Биофармкомбинат» оказались превышены «предельно допустимые концентрации для водоемов рыбохозяйственного назначения». При этом качество воды ухудшилось.

В сточных водах ООО «Биофармкомбината» установлено превышение нормативов по четырем основным веществам: иону аммония, нитриту-иона, железу, жирам, биологической потребности в кислороде.

Этот факт является нарушением пункта 1 части 6 статьи 60 Водного кодекса РФ. На юрлицо составлен протокол об административном правонарушении.

Сотрудники ведомства отобрали пробы воды в реке Амшанка под мостом на трассе М-6, в реке Кердь в ста метрах выше впадения реки Амшанка, в месте впадения реки Амшанка, в районе брода на село Березово, в ста метрах до впадения реки Роговая (визуально вода темная, имеет неприятный запах), в селе Октябрьское под мостом автодороги на село Телятники (визуально вода белесая, не имеет запаха).

Аккредитованная лаборатория проводит лабораторные исследования.

Информацию о нарушениях направили в природоохранную прокуратуру.

Напомним, в июле в реке массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях рязанец разместил видео и пожаловался на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, произвело сброс химических веществ в реку. Протяженность загрязненного участка составила 16 км.


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