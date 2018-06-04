Аварии с маршрутками и рязанец в костюме дракона. Обзор новостей за выходные, 2-3 июня

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Завершились первые выходные июня. Чем за они запомнились рязанцам?
Экологическими проблемами: в ночь на субботу жители Рощи и Южного пожаловались на запах гари, а на границах двух поселений в Рязанской области образовалась свалка. В Ермишинском районе был лесной пожар.
Автоновости. На окраине Рязани «Ситроен» улетел в кювет и врезался в дерево. На рязанской дороге у фуры взорвалось колесо. Этот момент попал на видео. У остановки ТЦ «Премьер» две маршрутки «не поделили» место. В аварии с маршруткой на улице Новоселов пострадали двое.
Не обошлось без происшествий. На пожаре в Касимовском районе погиб 43-летний мужчина. В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск, а также осудили мошенников, похитивших более 22 миллионов из бюджета.
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Наш корреспондент сделал красивый фоторепортаж. Рязанцам предложили проголосовать за новый вид фонтана у бывшего «Планетария». Также стало известно, что в Пителинском районе появится новый храм. В воскресенье, 3 июня, в Рязани прошел единый день голосования партии «Единая Россия». В 8 утра работу на территории региона начали более 160 счетных участков.
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» доставили на участки инвалидов.
В предварительном голосовании «Единой России» участвовал и губернатор Николай Любимов. Не обошлось без сюрпризов: решивший стать депутатом рязанец пришел на избирательный участок в костюме дракона.