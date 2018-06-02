В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фото

В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса-2018». В субботу, 2 июня, подвели итоги соревнований и наградили призеров.
Лучших поздравили губернатор Николай Любимов и командующий ВВС Андрей Юдин, которые вручили кубки и ценные призы.
Победителями в семи номинациях стали следующие экипажи:
Лучшая штурмовая авиация:
- Липецк (в/ч 62632-А);
- Будденовск (в/ч 75388);
- Домна (в/ч 90175).
Лучшая истребительная авиация:
- Липецк (в/ч 62632-А);
- Миллерово (в/ч 75391);
- Астрахань (в/ч 28004).
Лучшая бомбардировочная авиация:
- Липецк (в/ч 62632-А);
- Морозовск (в/ч 75392);
- Бутурлиновка (в/ч 45117).
Лучшая армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах:
- Зерноград (в/ч 12628);
- Пушкин (в/ч 12633, 49719-3);
- Торжок (в/ч 45095).
Лучшая армейская авиация на боевых вертолетах:
- Будденовск (в/ч 44936);
- Остров (в/ч 44440);
- Джанкой (в/ч 46453).
Лучшая дальнаяя авиация:
- Гарнизон Шайковка (в/ч 33310);
- Гарнизон Белая (в/ч 35020);
- Оленегорск (в/ч 36097).
Лучшая военно-транспортная авиация:
- Тверь (в/ч 41486);
- Оренбург (в/ч 45097);
- Таганрог (в/ч 45096).
Приз губернатора получил самый молодой летчик соревнований Артем Голубев, а переходящий кубок — Липецкий авиацентр, который стал лучшим в общем зачете.
Андрей Юдин остался доволен результатами, которые показали экипажи. «Все успешно прошли летные испытания, проявили свои лучшие качества», — заявил он.
Командующий ВВС отметил, что мастерство участников растет с каждым годом.
Николай Любимов поблагодарил участников за прекрасные выступления и отметил, что подобные соревнования «добавляют имиджу региона».
«Мы гордимся тем, что принимали эти соревнования. Рязанцы и гости региона с удовольствием наблюдали за полетами лучших асов. Благодаря профессионализму пилотов все смогли оценить выучку экипажей и мощь современной техники», — подчеркнул Любимов.
Андрей Юдин рассказал журналистам, что теперь экипажи «плотно» займутся подготовкой к международным соревнованиям, которые также пройдут в Рязани, в августе.
После церемонии награждения для зрителей провели праздничный концерт и позволили им сфоторгафироваться с военными вертолетами и самолетами.
Завершился всеармейский этап «Авиадартса-2018» показательными выступлениями пилотажных групп «Беркуты», «Стрижи», «Соколы России» и «Витязи».