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14:16, 2 июня 2018 1 138
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В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фото

В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса-2018». В субботу, 2 июня, подвели итоги соревнований и наградили призеров.

Лучших поздравили губернатор Николай Любимов и командующий ВВС Андрей Юдин, которые вручили кубки и ценные призы.

Победителями в семи номинациях стали следующие экипажи:

Лучшая штурмовая авиация:

  1. Липецк (в/ч 62632-А);
  2. Будденовск (в/ч 75388);
  3. Домна (в/ч 90175).

Лучшая истребительная авиация:

  1. Липецк (в/ч 62632-А);
  2. Миллерово (в/ч 75391);
  3. Астрахань (в/ч 28004).

Лучшая бомбардировочная авиация:

  1. Липецк (в/ч 62632-А);
  2. Морозовск (в/ч 75392);
  3. Бутурлиновка (в/ч 45117).

Лучшая армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах:

  1. Зерноград (в/ч 12628);
  2. Пушкин (в/ч 12633, 49719-3);
  3. Торжок (в/ч 45095).

Лучшая армейская авиация на боевых вертолетах:

  1. Будденовск (в/ч 44936);
  2. Остров (в/ч 44440);
  3. Джанкой (в/ч 46453).

Лучшая дальнаяя авиация:

  1. Гарнизон Шайковка (в/ч 33310);
  2. Гарнизон Белая (в/ч 35020);
  3. Оленегорск (в/ч 36097).

Лучшая военно-транспортная авиация:

  1. Тверь (в/ч 41486);
  2. Оренбург (в/ч 45097);
  3. Таганрог (в/ч 45096).

Приз губернатора получил самый молодой летчик соревнований Артем Голубев, а переходящий кубок — Липецкий авиацентр, который стал лучшим в общем зачете.

Андрей Юдин остался доволен результатами, которые показали экипажи. «Все успешно прошли летные испытания, проявили свои лучшие качества», — заявил он.

Командующий ВВС отметил, что мастерство участников растет с каждым годом.

Николай Любимов поблагодарил участников за прекрасные выступления и отметил, что подобные соревнования «добавляют имиджу региона».

«Мы гордимся тем, что принимали эти соревнования. Рязанцы и гости региона с удовольствием наблюдали за полетами лучших асов. Благодаря профессионализму пилотов все смогли оценить выучку экипажей и мощь современной техники», — подчеркнул Любимов.

Андрей Юдин рассказал журналистам, что теперь экипажи «плотно» займутся подготовкой к международным соревнованиям, которые также пройдут в Рязани, в августе.

После церемонии награждения для зрителей провели праздничный концерт и позволили им сфоторгафироваться с военными вертолетами и самолетами.

Завершился всеармейский этап «Авиадартса-2018» показательными выступлениями пилотажных групп «Беркуты», «Стрижи», «Соколы России» и «Витязи».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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