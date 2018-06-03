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8:58, 3 июня 2018 1 335

В Рязани стартовал единый день голосования за участников праймериз 1

В Рязани стартовал единый день голосования за участников праймериз

В воскресенье, 3 июня, в Рязани стартовал единый день голосования партии «Единая Россия». В 8 утра работу на территории региона начали более 160 счетных участков.

В Рязани в день голосования открыты 47 участков, на которых будут работать 188 членов комиссий.

Участки в Рязани планируют посетить более 200 наблюдателей от кандидатов.

В предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму участвует 201 кандидат, в итоге конкурс составляет 5 человек на место.

Среди зарегистрированных участников беспартийными являются почти 50%. Действующими депутатами является 28 человек, остальные участники — общественники, представители соцсферы, малого и среднего бизнеса.

Для того, чтобы проголосовать, нужно прийти на участок по месту прописки с паспортом.

В 20 часов участки будут закроют и начнется подсчет голосов. Предпочтение можно будет отдать не одному кандидату.

Также в этом году впервые было ввели электронное голосование «Единой России». Онлайн проголосовали 2434 рязанца.

Результаты электронного голосования объединят с результатами, полученными по итогам Единого дня предварительного голосования 3 июня.


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