В Рязани стартовал единый день голосования за участников праймериз

В воскресенье, 3 июня, в Рязани стартовал единый день голосования партии «Единая Россия». В 8 утра работу на территории региона начали более 160 счетных участков.
В Рязани в день голосования открыты 47 участков, на которых будут работать 188 членов комиссий.
Участки в Рязани планируют посетить более 200 наблюдателей от кандидатов.
В предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму участвует 201 кандидат, в итоге конкурс составляет 5 человек на место.
Среди зарегистрированных участников беспартийными являются почти 50%. Действующими депутатами является 28 человек, остальные участники — общественники, представители соцсферы, малого и среднего бизнеса.
Для того, чтобы проголосовать, нужно прийти на участок по месту прописки с паспортом.
В 20 часов участки будут закроют и начнется подсчет голосов. Предпочтение можно будет отдать не одному кандидату.
Также в этом году впервые было ввели электронное голосование «Единой России». Онлайн проголосовали 2434 рязанца.
Результаты электронного голосования объединят с результатами, полученными по итогам Единого дня предварительного голосования 3 июня.