В Пителинском районе появится новый храм

В Пителинском районе Рязанской области появится новый храм. Об этом пишет издательство «
В 12 километрах от райцентра в поселке Александровские Выселки проживает всего полтора десятка семей. Сегодня старообрядческие семьи начали возрождать поселок, который был заложен более ста лет назад.
Готовиться к жизни в поселке старообрядцы начали со строительства храма во имя Архангела Михайла и Покрова Пресвятой Богородицы.
Выбрав место, жители сами сделали проект и на первые пожертвования заложили фундамент. К осени 2018 году они надеются подвести храм под крышу.