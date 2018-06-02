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12:56, 2 июня 2018 586
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В Пителинском районе появится новый храм

В Пителинском районе появится новый храм

Фото: Издательство «Пресса»

В Пителинском районе Рязанской области появится новый храм. Об этом пишет издательство «Пресса».

В 12 километрах от райцентра в поселке Александровские Выселки проживает всего полтора десятка семей. Сегодня старообрядческие семьи начали возрождать поселок, который был заложен более ста лет назад.

Готовиться к жизни в поселке старообрядцы начали со строительства храма во имя Архангела Михайла и Покрова Пресвятой Богородицы.

Выбрав место, жители сами сделали проект и на первые пожертвования заложили фундамент. К осени 2018 году они надеются подвести храм под крышу.


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