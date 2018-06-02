В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Рязани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в федеральном розыске, сообщила пресс-служба.
Днем в четверг, 31 мая, поступила информации о срабатывании тревожной кнопки в одном из торговых центров города. Двое похитили продукты на сумму более четырех тысяч рублей.
Группа вневедомственной охраны приехала на место происшествия и задержала подозреваемых. Ими оказались 28-летний мужчина и 22-летняя женщина.
Выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске.
Злоумышленников передали полиции для дальнейшего разбирательства.