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10:35, 2 июня 2018 490
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В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Рязани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в федеральном розыске, сообщила пресс-служба.

Днем в четверг, 31 мая, поступила информации о срабатывании тревожной кнопки в одном из торговых центров города. Двое похитили продукты на сумму более четырех тысяч рублей.

Группа вневедомственной охраны приехала на место происшествия и задержала подозреваемых. Ими оказались 28-летний мужчина и 22-летняя женщина.

Выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске.

Злоумышленников передали полиции для дальнейшего разбирательства.


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