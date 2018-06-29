Девять погибших с начала лета. МЧС призвало рязанцев быть осторожными на воде

Начальник ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов призвал рязанцев быть осторожными во время отдыха на воде. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, 29 июня.

Филлипов признался, что созвал журналистов из-за всплеска гибели людей на водоемах: с первого июня этого года на территории области утонули девять человек, из них пятеро — за последние двое суток.

«Поэтому в этой связи мне хотелось обратится к жителям Рязанской области, что в преддверии выходных, конечно, необходимо организованно отдыхать. В первую очередь, следует соблюдать такие меры безопасности, как не быть у воды и не купаться в нетрезвом состоянии», — сказал глава ГУ МЧС.

По его словам, именно из-за алкоголя погиб мужчина, купавшийся на Борковском карьере. Филлипов также отметил, что необходимо смотреть за детьми и не отпускать их одних в воду. Он призвал купаться только в оборудованных местах, так как там есть спасатели и медицинская служба. Всего таких пляжей в Рязанской области 46.

Напомним, в июне на территории региона погибли во время купания девять человек: