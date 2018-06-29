Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:52, 29 июня 2018 969
 0    0

Девять погибших с начала лета. МЧС призвало рязанцев быть осторожными на воде

Девять погибших с начала лета. МЧС призвало рязанцев быть осторожными на воде

Начальник ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов призвал рязанцев быть осторожными во время отдыха на воде. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, 29 июня.

Филлипов признался, что созвал журналистов из-за всплеска гибели людей на водоемах: с первого июня этого года на территории области утонули девять человек, из них пятеро — за последние двое суток.

«Поэтому в этой связи мне хотелось обратится к жителям Рязанской области, что в преддверии выходных, конечно, необходимо организованно отдыхать. В первую очередь, следует соблюдать такие меры безопасности, как не быть у воды и не купаться в нетрезвом состоянии», — сказал глава ГУ МЧС.

По его словам, именно из-за алкоголя погиб мужчина, купавшийся на Борковском карьере. Филлипов также отметил, что необходимо смотреть за детьми и не отпускать их одних в воду. Он призвал купаться только в оборудованных местах, так как там есть спасатели и медицинская служба. Всего таких пляжей в Рязанской области 46.

Напомним, в июне на территории региона погибли во время купания девять человек:

Еще несколько человек погибли в мае, включая восьмилетнего мальчика и трехлетнюю девочку


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:52, 29 июня 2018
Девять погибших с начала лета. МЧС призвало рязанцев быть осторожными на воде
16:57, 29 июня 2018
Появились фотографии с места гибели бабушки и ее пятилетней внучки в Пронском районе
15:39, 29 июня 2018
Следователи начали проверку после гибели пятилетней девочки и ее бабушки на водоеме в Рязанской области
15:17, 29 июня 2018
В Рязанской области утонули пятилетняя девочка и ее бабушка
13:27, 29 июня 2018
В Борковском карьере утонул мужчина
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди

По стопам МММ: как не стать жертвой «наследников» Мавроди

За последние четыре года Центробанк зафиксировал настоящий всплеск активности финансовых пирамид.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 131 731
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 35 202
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
14:12, 19 июня 2018 34 516
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
15:28, 26 июня 2018 18 634
Рязанское «Зарядье». На месте сада юннатов открылся парк реабилитации детей-инвалидов 3
14:12, 21 июня 2018 18 007
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 3
Все новости
Форум