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21:41, 30 мая 2018 450
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Купальный сезон в Рязани начнется с 1 июня. Список пляжей

Купальный сезон в Рязани начнется с 1 июня. Список пляжей

Купальный сезон в Рязани начнется с 1 июня, сообщила пресс-служба горадминистрации. Местные пляжи уже обследовали, со дна водоемов и берегов убрали мусор, пробы воды и песка взяли для анализа.

На официальных городских пляжах будут и дежурить медики, спасатели и полицейские. На местах подготовят необходимые плавсредства, установят урны, скамейки, раздевалки и биотуалеты, а также предупредительные таблички и таблички, обозначающие зоны купания.

Кроме того, для рязанцев подготовят площадки для пляжного волейбола и футбола, организуют продажу прохладительных напитков.

В этом сезоне в Рязани планируется открыть шесть пляжей:

  • на Ореховом озере;
  • на реке Старица в Солотче у Лысой горы;
  • около санатория «Старица»;
  • на Борковском карьере №1;
  • на Борковском карьере №2;
  • на Борковском карьере №3.

25 и 29 мая межведомственная комиссия проверила пляжи на готовность к купальному сезону. Пять из шести мест для купания признали пригодными к эксплуатации. Пляж на Старице в районе «Лысой горы» временно не соответствует гигиеническим нормам воды из-за длительного подтопления.


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