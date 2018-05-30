Купальный сезон в Рязани начнется с 1 июня. Список пляжей

Купальный сезон в Рязани начнется с 1 июня, сообщила
На официальных городских пляжах будут и дежурить медики, спасатели и полицейские. На местах подготовят необходимые плавсредства, установят урны, скамейки, раздевалки и биотуалеты, а также предупредительные таблички и таблички, обозначающие зоны купания.
Кроме того, для рязанцев подготовят площадки для пляжного волейбола и футбола, организуют продажу прохладительных напитков.
В этом сезоне в Рязани планируется открыть шесть пляжей:
- на Ореховом озере;
- на реке Старица в Солотче у Лысой горы;
- около санатория «Старица»;
- на Борковском карьере №1;
- на Борковском карьере №2;
- на Борковском карьере №3.
25 и 29 мая межведомственная комиссия проверила пляжи на готовность к купальному сезону. Пять из шести мест для купания признали пригодными к эксплуатации. Пляж на Старице в районе «Лысой горы» временно не соответствует гигиеническим нормам воды из-за длительного подтопления.