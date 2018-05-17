В Рязанской области утонула трехлетняя девочка. Инцидент произошел недалеко от деревни Деулино в четверг, 17 мая, на реке Пре.
В областном СУ СКР RZN.info сообщили, что на место выехали следователи и водолазы МЧС.
Информация уточняется.
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В Рязанской области утонула трехлетняя девочка. Инцидент произошел недалеко от деревни Деулино в четверг, 17 мая, на реке Пре.
В областном СУ СКР RZN.info сообщили, что на место выехали следователи и водолазы МЧС.
Информация уточняется.
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