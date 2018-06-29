В Борковском карьере утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 29 июня, в 12:50 спасатели достали из воды тело. По информации МЧС, мужчина купался в неположенном месте.
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В Борковском карьере утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 29 июня, в 12:50 спасатели достали из воды тело. По информации МЧС, мужчина купался в неположенном месте.
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