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13:27, 29 июня 2018 891
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В Борковском карьере утонул мужчина

В Борковском карьере утонул мужчина

В Борковском карьере утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 29 июня, в 12:50 спасатели достали из воды тело. По информации МЧС, мужчина купался в неположенном месте.


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