В Ряжском районе утонул мужчина

В деревне Первые Марчуки Ряжского района утонул мужчина. Тело подняли в субботу, 23 июня, в 23:50,
Мужчину нашли в необорудованном для купания месте.
К поискам привлекали четверо спасателей и одну единицу техники.
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Фото: Pixabay.com
В деревне Первые Марчуки Ряжского района утонул мужчина. Тело подняли в субботу, 23 июня, в 23:50,
Мужчину нашли в необорудованном для купания месте.
К поискам привлекали четверо спасателей и одну единицу техники.
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