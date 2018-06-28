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18:17, 28 июня 2018 428
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В Рязанском районе утонул мужчина

В Рязанском районе утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязанском районе утонул мужчина. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в четверг, 28 июня. В 17:20 спасатели подняли из Оки у Коростова тело мужчины.

К работам привлекались пять человек центральной спасательной станции и одна единица техники.


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