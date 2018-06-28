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11:43, 28 июня 2018 816
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Андреев попросил об отводе судьи

Андреев попросил об отводе судьи

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Обжалование приговора Дмитрия Андреева вновь перенесли. Осужденный за получение взятки экс-зампред регионального правительства заявил отвод судье Михаилу Мельникову.

На заседании, начавшемся 28 июня в Рязанском областном суде, Андреев возмутился, что Мельников выносил решения, разрешавшие прослушку его телефона в течении трех лет.

«Я считаю, что этот судья принимал решения по прослушиванию моих телефонных разговоров и отправлял мои апелляционные документы обратно в Советский суд, для формализации процесса. Я считаю, что это недопустимо», — отметил бывший чиновник.

Ранее рассмотрение апелляции переносили из-за неявки Геннадия Ноздрина.

Заседание возобновят 28 июня в 14:30.

Напомним, решением суда бывшему политику назначили шесть лет исправительной колонии строгого режима и штраф в 15 миллионов.

По версии следствия, Андреев бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора ОАО «Рязанский свинокомплекс», а учредитель ООО «Вакинское Агро» оплатил его сыну покупку квартиры в Химках. Кроме того, чиновник похитил 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза. Суд признал Андреева виновным во всех эпизодах дела.


© RZN.info

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