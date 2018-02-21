В среду, 21 февраля, в Советском суде бывшему зампреду рязанского правительства Дмитрию Андрееву огласили приговор.
Его признали виновным в коррупции и назначили наказание в виде шести лет в исправительной колонии строгого режима, штрафа в 15 миллионов, а также лишили права занимать административную должность сроком на три года. Кроме того, у Андреева конфисковали квартиру, которую ему передали как взятку.
В виде смягчающих обстоятельств суд учел наличие у подсудимого несовершеннолетних детей, признание вины и раскаяние в содеянном. Перед приговором Андреев интересовался результатами хоккейных матчей на Олимпиаде и шутил.
Гособвинитель
Напомним, по версии следствия, Андреев бесплатно
Приговор не вступил в законную силу, экс-зампред правительства намерен обжаловать его.