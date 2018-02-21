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16:24, 21 февраля 2018 3 529
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Дмитрию Андрееву огласили приговор 7

Дмитрию Андрееву огласили приговор

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 21 февраля, в Советском суде бывшему зампреду рязанского правительства Дмитрию Андрееву огласили приговор.

Его признали виновным в коррупции и назначили наказание в виде шести лет в исправительной колонии строгого режима, штрафа в 15 миллионов, а также лишили права занимать административную должность сроком на три года. Кроме того, у Андреева конфисковали квартиру, которую ему передали как взятку.

В виде смягчающих обстоятельств суд учел наличие у подсудимого несовершеннолетних детей, признание вины и раскаяние в содеянном. Перед приговором Андреев интересовался результатами хоккейных матчей на Олимпиаде и шутил.

Гособвинитель просил для обвиняемого девять лет строгого режима и штраф в 24 миллиона. В своем последнем слове бывший зампред отметил, что еще может приносить пользу людям.

Напомним, по версии следствия, Андреев бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора ОАО «Рязанский свинокомплекс», а учредитель ООО «Вакинское Агро» оплатил его сыну покупку квартиры в Химках. Суммарно эти две взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза. Отметим, что суд признал Андреева виновным во всех эпизодах дела.

Приговор не вступил в законную силу, экс-зампред правительства намерен обжаловать его.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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