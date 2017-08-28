По делу Андреева допросили Ноздрина как потерпевшего

По коррупционному делу экс-зампреда рязанского правительства Дмитрия Андреева допросили его бывшего подчиненного Геннадия Ноздрина. Чиновник, сам осужденный за взяточничество, выступил в суде в понедельник, 28 августа, в качестве потерпевшего. Допрос прошел дистанционно: Ноздрин находится в тюремной больнице, по собственным словам, у него «давление скачет».

Потерпевший был заместителем Андреева, когда тот занимал пост министра сельского хозяйства, и участвовал в передаче ведомству Toyota Land Cruiser : поддержал мнение начальника, что министерству нужна машина, давал поручения по подготовке документов. Также он рассказал, что в мае 2015 года получил от уже зампреда задание пообщаться с хозяйствами на предмет добровольной помощи в «организации выборов» в облдуму. По словам Ноздрина, он сам, Андреев и тогдашний министр Борис Шемякин (проходит по делу как свидетель) распределили хозяйства и поговорили на этот счет с их руководителями. Вскоре один из крупных фермеров Александро-Невского района привез Ноздрину 500 тысяч рублей, и он передал пачку купюр Андрееву.

«Я тебя уважаю. Ты меня прости, если что. Ты же всю правду знаешь», — сказал Андреев Ноздрину во время перерыва в заседании.

Напомним, Ноздрина осудили как раз за получение этой суммы, а также за сбор с аграриев средств на подарок Андрееву по случаю 45-летия и рождения четвертого ребенка.

Ранее в суде как свидетель выступил фермер, выделивший указанные полмиллиона. Он заявил, что это была взятка за ускоренное получение субсидий. Ноздрин в понедельник сказал, что субсидии получали все хозяйства, в тот день в ведомости значилось 43 или 44 предприятия.

Получение от Ноздрина 500 тысяч рублей является одним из трех пунктов обвинения Андрееву. По версии следствия, он заставил подчиненного собирать средства якобы для «Единой России», но присвоил деньги себе. Также бывшего зампреда обвиняют в получении «Тойоты» в безвозмездное пользование от руководителя одного из хозяйств и квартиры в подарок для сына от другого. Оба предполагаемых взяткодателя уже выступили в суде как свидетели.