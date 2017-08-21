Привык помогать людям. По делу Андреева допросили второго предполагаемого взяткодателя

По уголовному делу бывшего зампреда рязанского правительства Дмитрия Андреева допросили второго предполагаемого взяткодателя. В понедельник, 21 августа, в суде в качестве свидетеля выступил владелец и руководитель ООО «Вакинское Агро» Сергей Турта. По версии следствия, он оплатил сыну чиновника покупку квартиры в комплексе, который сам и строил в Химках.

Бизнесмен рассказал, что вскользь упомянул свой строительный бизнес в одной из бесед с Андреевым. Позже чиновник решил приобрести квартиру и спросил Турту о возможной скидке, тот же решил «и так ему дать» — «из-за хороших отношений» — и внес деньги в кассу от имени сына Андреева. Он добавил, что за 13 лет в Мосгордуме привык помогать людям, в том числе материально — «характер такой». Квартиры тоже дарил, в Рязанской области — только Андреевым.

По оценке свидетеля, квартиры вроде той, что присмотрел подсудимый, стоили около 4,5 млн рублей. «Для меня это небольшая сумма», — признался коммерсант. Ту сделку оформили со скидкой «для уменьшения налогоооблагаемой базы». Реакцию чиновника свидетель вспомнить не смог, но заверил, что тот взамен ничего не предлагал и в целом на их отношения подарок «точно не повлиял».

Турта рассказал, что до и после сделки обращался к Андрееву только по «текущим» и «незначительным» рабочим вопросам, а принципиальные решал с тогдашним губернатором Олегом Ковалевым, с которым также был в хороших рабочих отношениях.

Адвокат экс-чиновника заявил, что следствие считает последовавшие действия Андреева «общим покровительством», которое выразилось главным образом в подготовке правительственного письма в банк в поддержку кредитной заявки и в звонке в налоговую насчет обращения хозяйства. Это обычная текущая деятельность, ответил Турта. По его словам, письмо Андреев готовил по поручению Ковалева как исполнитель, а о содействии в общении с ФНС он просил именно его как профильного министра. Представители налоговой ранее в суде поясняли, что хозяйство обращалось по поводу ошибки в ЕГРЮЛ: их в тот период было много из-за смены программного обеспечения.

Турта заявил, что Андреев не мог ему покровительствовать, так как у самого коммерсанта достаточно связей, чтобы решать свои вопросы без его участия.

Ранее в суде как свидетель выступил гендиректор Рязанского свинокомплекса , который, по версии следствия, бесплатно предоставил в пользование подсудимому Toyota Land Cruiser.

Первого зампреда регионального правительства (ранее — министра сельского хозяйства) Дмитрия Андреева арестовали 6 октября 2015 года. Следствие оценило две взятки суммарно в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза: якобы он просил подчиненного собрать деньги на кампанию «Единой России», но присвоил их себе.