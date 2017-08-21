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16:26, 21 августа 2017 310
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Привык помогать людям. По делу Андреева допросили второго предполагаемого взяткодателя

Привык помогать людям. По делу Андреева допросили второго предполагаемого взяткодателя

По уголовному делу бывшего зампреда рязанского правительства Дмитрия Андреева допросили второго предполагаемого взяткодателя. В понедельник, 21 августа, в суде в качестве свидетеля выступил владелец и руководитель ООО «Вакинское Агро» Сергей Турта. По версии следствия, он оплатил сыну чиновника покупку квартиры в комплексе, который сам и строил в Химках.

Бизнесмен рассказал, что вскользь упомянул свой строительный бизнес в одной из бесед с Андреевым. Позже чиновник решил приобрести квартиру и спросил Турту о возможной скидке, тот же решил «и так ему дать» — «из-за хороших отношений» — и внес деньги в кассу от имени сына Андреева. Он добавил, что за 13 лет в Мосгордуме привык помогать людям, в том числе материально — «характер такой». Квартиры тоже дарил, в Рязанской области — только Андреевым.

По оценке свидетеля, квартиры вроде той, что присмотрел подсудимый, стоили около 4,5 млн рублей. «Для меня это небольшая сумма», — признался коммерсант. Ту сделку оформили со скидкой «для уменьшения налогоооблагаемой базы». Реакцию чиновника свидетель вспомнить не смог, но заверил, что тот взамен ничего не предлагал и в целом на их отношения подарок «точно не повлиял».

Турта рассказал, что до и после сделки обращался к Андрееву только по «текущим» и «незначительным» рабочим вопросам, а принципиальные решал с тогдашним губернатором Олегом Ковалевым, с которым также был в хороших рабочих отношениях.

Адвокат экс-чиновника заявил, что следствие считает последовавшие действия Андреева «общим покровительством», которое выразилось главным образом в подготовке правительственного письма в банк в поддержку кредитной заявки и в звонке в налоговую насчет обращения хозяйства. Это обычная текущая деятельность, ответил Турта. По его словам, письмо Андреев готовил по поручению Ковалева как исполнитель, а о содействии в общении с ФНС он просил именно его как профильного министра. Представители налоговой ранее в суде поясняли, что хозяйство обращалось по поводу ошибки в ЕГРЮЛ: их в тот период было много из-за смены программного обеспечения.

Турта заявил, что Андреев не мог ему покровительствовать, так как у самого коммерсанта достаточно связей, чтобы решать свои вопросы без его участия.

Ранее в суде как свидетель выступил гендиректор Рязанского свинокомплекса, который, по версии следствия, бесплатно предоставил в пользование подсудимому Toyota Land Cruiser.

Первого зампреда регионального правительства (ранее — министра сельского хозяйства) Дмитрия Андреева арестовали 6 октября 2015 года. Следствие оценило две взятки суммарно в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза: якобы он просил подчиненного собрать деньги на кампанию «Единой России», но присвоил их себе.


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