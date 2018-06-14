Апелляцию Андреева перенесли из-за Ноздрина

Обжалование приговора Дмитрия Андреева перенесли из-за Геннадия Ноздрина. В четверг, 14 июня, Рязанский областной суд начал рассматривать апелляцию экс-зампреда правительства.
На заседании Андреев возмутился, что суд назначил ему адвоката, хотя ранее он от него
«Это несерьезно. Я буду сам себя защищать. У меня более 70 томов в уголовном деле», — отметил бывший политик.
На апелляцию не явился бывший замглавы рязанского минсельхоза
Напомним, решением суда бывшему политику
По версии следствия, Андреев бесплатно