Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:28, 14 июня 2018 964
 0    0

Апелляцию Андреева перенесли из-за Ноздрина

Апелляцию Андреева перенесли из-за Ноздрина

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Обжалование приговора Дмитрия Андреева перенесли из-за Геннадия Ноздрина. В четверг, 14 июня, Рязанский областной суд начал рассматривать апелляцию экс-зампреда правительства.

На заседании Андреев возмутился, что суд назначил ему адвоката, хотя ранее он от него отказался.

«Это несерьезно. Я буду сам себя защищать. У меня более 70 томов в уголовном деле», — отметил бывший политик.

На апелляцию не явился бывший замглавы рязанского минсельхоза Геннадий Ноздрин, который проходит по делу как потерпевший.

Напомним, решением суда бывшему политику назначили наказание в виде шести лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в 15 миллионов.

По версии следствия, Андреев бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора ОАО «Рязанский свинокомплекс», а учредитель ООО «Вакинское Агро» оплатил его сыну покупку квартиры в Химках. Кроме того, чиновник похитил 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза. Суд признал Андреева виновным во всех эпизодах дела.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:23, 14 июня 2018
Искусственный интеллект предсказал победителя Чемпионата мира по футболу
12:04, 14 июня 2018
На месте снесенного дома в Рязани появится парк
12:00, 14 июня 2018
«Автоимпорт» стал победителем областной спартакиады трудящихся
11:28, 14 июня 2018
Апелляцию Андреева перенесли из-за Ноздрина
11:24, 14 июня 2018
В Рязанской области учредят награду для добровольцев
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 26 816
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 827
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 17 584
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
12:50, 13 июня 2018 17 117
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 15 837
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 7
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум