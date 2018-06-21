В Рязани объявили аукцион на благоустройство площади Ленина. Согласно информации на сайте госзакупок, его начальная цена составляет 18 млн 699 тысяч 999 рублей.
На эту сумму, в частности, планируется:
- подготовить площадку (спилить и выкорчевать старые деревья, расчистить кустарники, засыпать ямы
и т. д.);
- высадить новые деревья, в том числе дуб, каштан, ясень, липу, орех;
- посеять газоны;
- заменить бордюры;
- демонтировать ограждение вокруг памятника и у тротуаров;
- демонтировать флагштоки;
- демонтировать «лежачего полицейского»;
- разобрать плитку вокруг памятника и у прилегающих зданий по улице Горького;
- установить новые дождеприемники;
- заменить наружное освещение;
- переложить асфальт на проезде;
- замостить тротуары новой плиткой;
- демонтировать старые и установить новые дорожные знаки.
Заявки для участия в аукционе будут принимать до 5 июля. Торги в электронной форме проведут 13 июля. Победитель должен будет выполнить работы до 31 июля.
Напомним, на площади Ленина
Зимой губернатор поручил перенести основные городские праздники на площадь Ленина. В этому году на ней уже отпраздновали