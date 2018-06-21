Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:28, 21 июня 2018 1 296
 0    0

В Рязани объявили аукцион на благоустройство площади Ленина 6

В Рязани объявили аукцион на благоустройство площади Ленина

В Рязани объявили аукцион на благоустройство площади Ленина. Согласно информации на сайте госзакупок, его начальная цена составляет 18 млн 699 тысяч 999 рублей.

На эту сумму, в частности, планируется:

  • подготовить площадку (спилить и выкорчевать старые деревья, расчистить кустарники, засыпать ямы и т. д.);
  • высадить новые деревья, в том числе дуб, каштан, ясень, липу, орех;
  • посеять газоны;
  • заменить бордюры;
  • демонтировать ограждение вокруг памятника и у тротуаров;
  • демонтировать флагштоки;
  • демонтировать «лежачего полицейского»;
  • разобрать плитку вокруг памятника и у прилегающих зданий по улице Горького;
  • установить новые дождеприемники;
  • заменить наружное освещение;
  • переложить асфальт на проезде;
  • замостить тротуары новой плиткой;
  • демонтировать старые и установить новые дорожные знаки.

Заявки для участия в аукционе будут принимать до 5 июля. Торги в электронной форме проведут 13 июля. Победитель должен будет выполнить работы до 31 июля.

Напомним, на площади Ленина планируется провести масштабную реконструкцию. В частности, планируется организовать сквозной проезд на улицу Горького и проход на Почтовую, благоустроить территорию у Торговых рядов.

Зимой губернатор поручил перенести основные городские праздники на площадь Ленина. В этому году на ней уже отпраздновали Масленицу, День Победы, День России.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:23, 21 июня 2018
Жителя Подмосковья осудили за смертельное ДТП в Путятинском районе
15:06, 21 июня 2018
В Сасове «страхового агента» приговорили к исправительным работам
14:54, 21 июня 2018
Рязанке одновременно сделали кесарево сечение и удалили аппендикс
14:44, 21 июня 2018
Вейпы приравняют к обычным сигаретам — СМИ
14:36, 21 июня 2018
В Рязани собирают деньги на установку памятника ветеранам
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Журналисты побывали внутри инсценированных опасных ситуаций.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 31 093
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:12, 19 июня 2018 27 476
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
12:50, 13 июня 2018 21 725
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 17 267
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 9
19:17, 10 июня 2018 16 417
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
Все новости
Голосования

Как часто вы делаете селфи?

Окончание опроса: 26.06.2018
Архив голосований
Форум