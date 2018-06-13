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8:19, 13 июня 2018 2 553
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День России в Рязани завершился концертом 5sta Family и лазерным шоу. Фото

День России в Рязани завершился концертом 5sta Family и лазерным шоу. Фото

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 12 июня, в Рязани отпраздновали День России. Главные мероприятия прошли на площади Ленина

Праздник завершился концертом группы 5sta Family, дискотекой и лазерным шоу.

Также на площади Ленина провели показательные выступления по единоборствам. Всего в спортивном фестивале «Евпатий Коловрат» поучаствовали около пяти тысяч рязанцев.


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