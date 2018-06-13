День России в Рязани завершился концертом 5sta Family и лазерным шоу. Фото

Во вторник, 12 июня, в Рязани отпраздновали День России. Главные мероприятия прошли на площади Ленина
Праздник завершился концертом группы 5sta Family, дискотекой и лазерным шоу.
Также на площади Ленина
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Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 12 июня, в Рязани отпраздновали День России. Главные мероприятия прошли на площади Ленина
Праздник завершился концертом группы 5sta Family, дискотекой и лазерным шоу.
Также на площади Ленина
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К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.