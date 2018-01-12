KFC, новый светофор и фонтаны. Площадь Ленина начнут реконструировать в 2018 году

Площадь Ленина в Рязани начнут реконструировать в 2018 году. Об этом сообщил автор новой концепции Илья Стюхин.
Новый проект он
По его словам концепция благоустройства площади Ленина и Торговых рядов на улицах Краснорядской и Кольцова разработана для расширения пешеходного пространства и решения транспортной проблемы.
Архитекторы предложили продлить улицу Горького до Первомайского проспекта с установкой нового светофора, сделать свободный выход с улицы Почтовой на площадь Ленина, благоустроить территорию Торговых рядов.
Около зданий планируют установить сухой фонтан, который не имеет открытого бассейна, летние веранды, кафе KFC. Стюхин отметил, что нынешние владельцы Тоговых рядов уже ведут переговоры с рестораном быстрого питания.
Пешеходное пространство площади увеличат за счет сокращения неиспользуемых полос движения автотранспорта и организации парковок около Торговых рядов и рядом с памятником Ленину.
«Губернатором было выдано поручение о переносе главной площади с Победы на Ленина. За месяц мы разработали проект со схемами организации городских праздников», — заявил Стюхин.
По его словам, работы по реконструкции начнутся уже в 2018 году, после публичного обсуждения.
Полную концепцию реконструкции можно посмотреть