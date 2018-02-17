Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:26, 17 февраля 2018 4 599
 0    0

Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж

Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Народные гуляния, прошедшие в Рязани на площади Ленина, завершились сожжением чучела. Городское мероприятие прошло в субботу, 17 февраля.

Впервые праздник «Душа моя — Масленица» состоялся на площади Ленина. На главной сцене для гостей праздника выступил приглашенный ансамбль «Синяя птица». Музыканты начали с песни «Ты мне не снишься» и отыграли полуторачасовой концерт, на протяжении которого рязанцы согревались танцами и горячими напитками.

Во время народных гуляний десять смелых юношей забрались на «Ярмарочный столб» высотой около десяти метров. Все они получили ценные подарки от спонсора мероприятия ПАО «Прио-внешторгбанк»: микроволновку, пылесос, мультиварку, обогреватель, блендер, кофеварку и другие. Некоторые признались, что суровая русская забава стала для них ежегодной традицией.

Субботнее празднование продолжалось с 14:00 до 19:00. В течение дня для всех работал «Обжорный ряд», где можно было попробовать рязанские каравайцы и грибную похлебку.

В этом году организаторы приготовили более 50 тысяч блинов и шести тысяч порций похлебки. Для детей и взрослых работали творческие и спортивные площадки, прошли «Молодецкие потешки», а также на двух сценах выступили известные рязанские коллективы.

Праздник также посетил Николай Любимов.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
21:26, 17 февраля 2018
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж
16:48, 17 февраля 2018
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
17:01, 16 февраля 2018
Афиша RZN.info рекомендует посетить праздник «Душа моя — Масленица» и концерт Михаила Шуфутинского
12:08, 16 февраля 2018
На Масленицу рязанцев ждут торговая ярмарка и пиротехническое шоу. Программа
17:12, 15 февраля 2018
На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Убийство священного оленя» и российский фильм «Лед»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Самый эффективный министр рязанского правительства рассказал о решении проблемы обманутых дольщиков

Самый эффективный министр рязанского правительства рассказал о решении проблемы обманутых дольщиков

О том, что областные власти сделали для решения проблем обманутых дольщиков глава регионального минстроя рассказал в эксклюзивном интервью для RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 47 381
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 28 409
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 24 805
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
15:00, 11 февраля 2018 22 876
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
12:25, 11 февраля 2018 16 248
Федеральные СМИ рассказали о борьбе рязанских пенсионеров за дешевую курицу
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум