Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж

Народные гуляния, прошедшие в Рязани на площади Ленина, завершились сожжением чучела. Городское мероприятие прошло в субботу, 17 февраля.
Впервые праздник «Душа моя — Масленица» состоялся на площади Ленина. На главной сцене для гостей праздника выступил приглашенный ансамбль «Синяя птица». Музыканты начали с песни «Ты мне не снишься» и отыграли полуторачасовой концерт, на протяжении которого рязанцы согревались танцами и горячими напитками.
Во время народных гуляний десять смелых юношей забрались на «Ярмарочный столб» высотой около десяти метров. Все они получили ценные подарки от спонсора мероприятия ПАО «Прио-внешторгбанк»: микроволновку, пылесос, мультиварку, обогреватель, блендер, кофеварку и другие. Некоторые признались, что суровая русская забава стала для них ежегодной традицией.
Субботнее празднование продолжалось с 14:00 до 19:00. В течение дня для всех работал «Обжорный ряд», где можно было попробовать рязанские каравайцы и грибную похлебку.
В этом году организаторы приготовили более 50 тысяч блинов и шести тысяч порций похлебки. Для детей и взрослых работали творческие и спортивные площадки, прошли «Молодецкие потешки», а также на двух сценах выступили известные рязанские коллективы.
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