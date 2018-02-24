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15:25, 24 февраля 2018 608
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Возложение цветов и ЕГЭ по русскому языку. RZN.info публикует лучшие фоторепортажи прошедшей недели

Возложение цветов и ЕГЭ по русскому языку. RZN.info публикует лучшие фоторепортажи прошедшей недели

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели.

В субботу, 17 февраля, в ресторанном комплексе «Былина» прошел десятый Губернский молодежный бал «Вечная история». Девушки и молодые люди в трех отделениях станцевали испанский, венский и фигурный вальс, богемскую польку, мазурку и русский марш под живую музыку.

В понедельник, 19 февраля, молодых рязанских спортсменов наградили губернаторскими стипендиями. В 2018 году власти поощрили спортсменов, занимающихся джиу-джитсу, стрельбой из лука, универсальным боем, греблей, художественной гимнастикой, спортивной борьбой, лыжами. Также в числе награжденных были дети с ограниченными возможностями.

Во вторник, 20 февраля, прошел второй форум добровольцев Рязанской области. Cобравшиеся дали старт Году добровольца в регионе. В его рамках рязанские спасатели подписали соглашение с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт».

В этот же день губернатор Николай Любимов поучаствовал во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Глава региона вместе с остальными участниками выполнил сокращенное количество заданий по русскому языку и написал сочинение. В пятницу, 22 февраля, отмечать День защитника Отечества в Рязани начали возложением цветов к монументу Победы. Церемония началась с минуты молчания. Первыми цветы к памятнику возложили губернатор Николай Любимов с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Чадаевым. За ними проследовали военные, ветераны, представители власти, курсанты, школьники и другие жители города.

Фотографии корреспондентов RZN.info Александра Блохина, Юлии Полушиной, Валерия Михайленко


© RZN.info

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