Рязанские волонтеры первыми в России дали старт Году добровольца. Фото

Во вторник, 20 февраля, прошел второй форум добровольцев Рязанской области. В рамках мероприятия собравшиеся дали старт Году добровольца в регионе. Участниками форума стали более пятисот рязанцев. Среди них — представители государственных учреждений, активисты волонтерских отрядов, молодежного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Николай Любимов поздравил волонтеров и отметил, что в области необходимо развивать патриотическое добровольчество.
Помимо него высказались член Совета Федерации Игорь Морозов, советник министра труда и социальной защиты России Филипп Воронин, ответственный секретарь «Общественного движения школьников» Лариса Крюкова и председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
На данный момент в Рязанской области в волонтерское движение вовлечены более 15 тысяч человек. В регионе функционируют пять пунктов добровольчества, которые курируют работу 320 отрядов. Информацию о работе рязанских добровольцев можно найти на