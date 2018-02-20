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15:25, 20 февраля 2018 3 986
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Рязанские волонтеры первыми в России дали старт Году добровольца. Фото

Рязанские волонтеры первыми в России дали старт Году добровольца. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 20 февраля, прошел второй форум добровольцев Рязанской области. В рамках мероприятия собравшиеся дали старт Году добровольца в регионе. Участниками форума стали более пятисот рязанцев. Среди них — представители государственных учреждений, активисты волонтерских отрядов, молодежного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Николай Любимов поздравил волонтеров и отметил, что в области необходимо развивать патриотическое добровольчество.

Помимо него высказались член Совета Федерации Игорь Морозов, советник министра труда и социальной защиты России Филипп Воронин, ответственный секретарь «Общественного движения школьников» Лариса Крюкова и председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

На данный момент в Рязанской области в волонтерское движение вовлечены более 15 тысяч человек. В регионе функционируют пять пунктов добровольчества, которые курируют работу 320 отрядов. Информацию о работе рязанских добровольцев можно найти на сайте.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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