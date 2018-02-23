Рязанские спасатели подписали соглашение с «Лизой Алерт»

Во вторник, 20 февраля, в Рязани
Заместитель начальника главного управления полковник внутренней службы Дмитрий Юдин отметил, что ведомство тесно взаимодействует с отрядом в вопросах поиска пропавших людей, однако соглашение позволит «оптимизировать совместную деятельность».
По его словам, поисково-спасательный отряд активно помогает сотрудникам МЧС России и полиции в регионе.
«Соглашение направлено на более эффективную работу. Оно позволит волонтерам усовершенствовать технологии поиска людей, особенно это касается поисков в лесу, — подчеркнула региональный представитель „Лиза Алерт“ Каролина Соколова. — Теперь мы сможем работать одной слаженной командой. Сотрудники ведомства и добровольцы — каждый будет выполнять свои задачи».
В состав поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» входит около 60 человек.