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11:55, 23 февраля 2018 560
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Рязанские спасатели подписали соглашение с «Лизой Алерт»

Рязанские спасатели подписали соглашение с «Лизой Алерт»

Во вторник, 20 февраля, в Рязани стартовал второй форум добровольцев. На его открытии главное управление МЧС России по Рязанской области подписали соглашение с представительством «Лизы Алерт», сообщили на сайте регионального ГУ МЧС.

Заместитель начальника главного управления полковник внутренней службы Дмитрий Юдин отметил, что ведомство тесно взаимодействует с отрядом в вопросах поиска пропавших людей, однако соглашение позволит «оптимизировать совместную деятельность».

По его словам, поисково-спасательный отряд активно помогает сотрудникам МЧС России и полиции в регионе.

«Соглашение направлено на более эффективную работу. Оно позволит волонтерам усовершенствовать технологии поиска людей, особенно это касается поисков в лесу, — подчеркнула региональный представитель „Лиза Алерт“ Каролина Соколова. — Теперь мы сможем работать одной слаженной командой. Сотрудники ведомства и добровольцы — каждый будет выполнять свои задачи».

В состав поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» входит около 60 человек.


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