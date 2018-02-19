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17:39, 19 февраля 2018 3 441
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Рязанских молодых спортсменов наградили губернаторскими стипендиями. Фото

Рязанских молодых спортсменов наградили губернаторскими стипендиями. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В рязанском правительстве в понедельник, 19 февраля, наградили молодых спортсменов. Губернаторские стипендии получили воспитанники рязанских спортивных школ «Юпитер», «Антей» и «Олимпиец».

Награждала присутствующих зампред правительства Лариса Крохалева. Она подчеркнула, что «сейчас в мире российских спортсменов не жалуют, но нести это звание нужно гордо». Также в зале присутствовал министр спорта региона Сергей Икрянников. Он пожелал здоровья и успехов рязанским юниорам.

Стипендию губернатора Рязанской области выплачивают ежемесячно до конца года. Ей отмечают одаренных детей до 18 лет, добившихся результатов с спорте. В 2018 году власти поощрили спортсменов, занимающихся джиу-джитсу, стрельбой из лука, универсальным боем, греблей, художественной гимнастикой, спортивной борьбой, лыжами. Также в числе награжденных были дети с ограниченными возможностями.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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