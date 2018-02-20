Любимов написал ЕГЭ по русскому языку. Фото

Во вторник, 20 февраля, губернатор Николай Любимов поучаствовал во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Рязанском институте развития образования. Вместе с ним экзамен написали зампред правительства Лариса Крохалева, вице-мэр Рязани Елена Сорокина, министр культуры Виталий Попов, министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина, детский омбудсмен Екатерина Мухина, директор РИРО Андрей Кашаев и другие.
Перед сдачей губернатор познакомился с процедурой проведения экзамена и новыми технологиями (с 2018 года бланки для заполнения (КИМы) будут печатать в присутствии учеников).
Любимов вместе с остальными участниками акции выполнил сокращенное количество заданий по русскому языку и написал сочинение.
Перед экзаменом губернатор много шутил и интересовался «будет ли сочинение и вопросы по литературе».
После сдачи глава региона отметил, что большинство времени заняло сочинение.
«Своим детям я бы посоветовал научится распределять время на задания, не волноваться и быстро мыслить. На экзамене можно почувствовать, то что чувствуют дети. Это важно, также это сблизит детей с родителями. Сдача экзамена роднит, — заявил Любимов. — Списать практически невозможно, все фиксируется на камеры видеонаблюдения и подготовить шпаргалки по всем заданиям невозможно. Шанс один из ста».
Всего в 2018 году ЕГЭ в Рязанской области напишут более 4 700 человек, большинство из которых — выпускники.