Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:52, 20 февраля 2018 7 650
 0    0

Любимов написал ЕГЭ по русскому языку. Фото

Любимов написал ЕГЭ по русскому языку. Фото

Во вторник, 20 февраля, губернатор Николай Любимов поучаствовал во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Рязанском институте развития образования. Вместе с ним экзамен написали зампред правительства Лариса Крохалева, вице-мэр Рязани Елена Сорокина, министр культуры Виталий Попов, министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина, детский омбудсмен Екатерина Мухина, директор РИРО Андрей Кашаев и другие.

Перед сдачей губернатор познакомился с процедурой проведения экзамена и новыми технологиями (с 2018 года бланки для заполнения (КИМы) будут печатать в присутствии учеников).

Любимов вместе с остальными участниками акции выполнил сокращенное количество заданий по русскому языку и написал сочинение.

Перед экзаменом губернатор много шутил и интересовался «будет ли сочинение и вопросы по литературе».

После сдачи глава региона отметил, что большинство времени заняло сочинение.

«Своим детям я бы посоветовал научится распределять время на задания, не волноваться и быстро мыслить. На экзамене можно почувствовать, то что чувствуют дети. Это важно, также это сблизит детей с родителями. Сдача экзамена роднит, — заявил Любимов. — Списать практически невозможно, все фиксируется на камеры видеонаблюдения и подготовить шпаргалки по всем заданиям невозможно. Шанс один из ста».

Всего в 2018 году ЕГЭ в Рязанской области напишут более 4 700 человек, большинство из которых — выпускники.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
21:28, 20 февраля 2018
В Рязанском районе открылась первая в России синагога в колонии
20:59, 20 февраля 2018
Рязанское училище ВДВ стало гвардейским 1
19:03, 20 февраля 2018
Новый закон избавит страну от обманутых дольщиков — Ковалев
18:49, 20 февраля 2018
Спорткомплекс в рязанском Лесопарке защитят экранами от проезжающих по мосту машин 1
18:03, 20 февраля 2018
Следователи возбудили дело из-за пропажи рязанца после перестрелки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
13 часов назад
Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Вместе с добровольцами она некоммерческую организацию «Лучшие друзья».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 50 215
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 30 126
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 25 166
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
21:26, 17 февраля 2018 24 085
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 16
15:00, 11 февраля 2018 23 361
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум