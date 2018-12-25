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17:49, 25 декабря 2018 446
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Завод, загрязнивший реку в Пронском районе, оштрафовали на 80 тысяч 1

Завод, загрязнивший реку в Пронском районе, оштрафовали на 80 тысяч

Завод ООО «Биофармкомбинат», загрязнивший реку в Пронском районе, оштрафовали на 80 тысяч. Об этом сообщил сайт Советского райсуда Рязани.

Суд установил, что с 31 августа по 27 сентября 2018 года в воде, сбрасываемой заводом в реку Ашманка, обнаружены вредные для человека вещества и соединения, «превышающие нормативы допустимого воздействия на водные объекты».

Наличие загрязняющих веществ обнаружило минприроды при отборе проб воды 3 сентября.

ООО «Биофармкомбинат» вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.14 КоАП РФ, не признали.

Напомним, в июле в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях рязанец Олег Розов разместил видео и пожаловался на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, произвело сброс химических веществ в реку. Протяженность загрязненного участка составила 16 км.

Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.


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