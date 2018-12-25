Завод, загрязнивший реку в Пронском районе, оштрафовали на 80 тысяч

Завод ООО «Биофармкомбинат», загрязнивший реку в Пронском районе, оштрафовали на 80 тысяч. Об этом сообщил сайт Советского райсуда Рязани.
Суд установил, что с 31 августа по 27 сентября 2018 года в воде, сбрасываемой заводом в реку Ашманка, обнаружены вредные для человека вещества и соединения, «превышающие нормативы допустимого воздействия на водные объекты».
Наличие загрязняющих веществ обнаружило минприроды при отборе проб воды 3 сентября.
ООО «Биофармкомбинат» вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.14 КоАП РФ, не признали.
Напомним, в июле в реке Кердь Пронского района массово
Позже в минприроды
Минприродопользования региона