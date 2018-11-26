ФСБ обнародовала хронологию событий в Керченском проливе, передает « РИА Новости ».

В субботу, 24 ноября, в 21:30 российские пограничники проинформировали подходящие к границе украинские корабли о порядке ее пересечения. Командиры судов заявили, что не будут ее пересекать.

В 22:23 пограничники сообщили капитанам судов о закрытии района в российских водах на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря.

В 3:45 воскресенья, 25 ноября, корабли «Никополь» и «Бердянск» вошли в район нахождения украинских судов «Горловка» и «Яны Капу».

В 8:45 украинские корабли привели в полную боевую готовность. Пограничники сообщили, что в случае применения оружия ситуация будет расцениваться как нарушение норм международного права и законодательства России.

В 10:45 капитаны украинских кораблей доложили в штаб, что они зажаты российскими судами. До 18:30 они были заблокированы к югу от пролива.

В 18:30 они попытались прорвать блокаду. Российские суда предупредили украинские корабли о предупредительной стрельбе в случае продолжения движения.

В 20:45 российский корабль «Изумруд» произвел предупредительную стрельбу в сторону трех украинских судов. Несмотря на это, они продолжили движение к границе с Россией.

В 20:50 российский корабль предупредил украинский «Бердянск», что при дальнейшем игнорировании требований откроет огонь на поражение. В 20:55 «Изумруд» применил оружие на поражение.

В 20:58 «Бердянск» сообщил о раненых на борту и запросил помощь.

В 21:06 «Изумруд» задержал украинское судно и снял с него семь моряков, трое из которых были ранеными.

В 21:27 вертолет Минобороны Ка-52 остановил украинский корабль «Никополь».

В 21:55 российский корабль «Дон» остановил и задержал судно «Яны Капу». В 23:21 «Дон» задержал «Никополь».

В 0:40 понедельника, 26 ноября, российский корабль доставил раненых украинских военных в Керчь, в 1:10 туда же начали конвоировать задержанные суда. Все они появились в Керчи в 6:40.

Напомним, после произошедшего Украина привела армию в полную боеготовность, Петр Порошенко подписал указ о введении на Украине военного положения .

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море, на котором рассмотрение вопроса по ситуации в Керченском проливе заблокировали .

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС