Украина привела армию в полную боеготовность

Украина привела армию и Службу безопасности Украины (СБУ) в полную боеготовность. Об этом
Распоряжение приняли после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»
В итоге три корабля задержали в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом. В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.