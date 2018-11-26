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9:32, 26 ноября 2018 276
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Украина привела армию в полную боеготовность

Украина привела армию в полную боеготовность

Украина привела армию и Службу безопасности Украины (СБУ) в полную боеготовность. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Распоряжение приняли после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры. Они не реагировали на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

В итоге три корабля задержали в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом. В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.


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