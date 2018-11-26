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16:06, 26 ноября 2018 818
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На Украине ввели военное положение

На Украине ввели военное положение

Фото: Pixabay.com

Петр Порошенко подписал указ о введении на Украине военного положения. Документ опубликовали на его сайте.

Согласно документу, военное положение на Украине будет действовать с 15:00 по московскому времени до 15:00 25 января 2019 года.

Генштабу поручили организовать частичную мобилизацию.

Напомним, утром в понедельник, 26 ноября, Украина привела армию и Службу безопасности Украины (СБУ) в полную боеготовность.

В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры. Они не реагировали на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. В итоге украинские корабли задержали в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.


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