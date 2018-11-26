На Украине ввели военное положение

Петр Порошенко подписал указ о введении на Украине военного положения. Документ
Согласно документу, военное положение на Украине будет действовать с 15:00 по московскому времени до 15:00 25 января 2019 года.
Генштабу поручили организовать частичную мобилизацию.
Напомним, утром в понедельник, 26 ноября, Украина
В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.