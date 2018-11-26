Совбез ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе

Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе. Против утверждения повестки проголосовали семь членов, за — четверо, воздержались — четверо, передает РИА «
Перед голосованием постпред США Никки Хейли настаивала, что вопрос не надо рассматривать. При этом, Хейли заявила, что США в этом вопросе поддерживают Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания.
Она добавила, что США и союзники «готовы обсуждать совершенную Россией провокацию в рамках подобающей постановки вопроса».
В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»
В ФСБ это объяснили нарушением границы, а также тем, что украинские корабли не выполняли требования российской стороны. Во время инцидента пострадали три моряка. Украинские корабли задержали, в России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).
Украинская сторона также открыла уголовные производства — по части 2 статьи 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), части 2 статьи 15 (покушение на преступление), пункту 1 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. После произошедшего Украина