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20:09, 26 ноября 2018 407
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Совбез ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе

Совбез ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе

Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе. Против утверждения повестки проголосовали семь членов, за — четверо, воздержались — четверо, передает РИА «Новости».

Перед голосованием постпред США Никки Хейли настаивала, что вопрос не надо рассматривать. При этом, Хейли заявила, что США в этом вопросе поддерживают Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания.

Она добавила, что США и союзники «готовы обсуждать совершенную Россией провокацию в рамках подобающей постановки вопроса».

В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры. Они не реагировали на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. ВМС Украины сообщили, что катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» обстреляли российские пограничники, передает РБК.

В ФСБ это объяснили нарушением границы, а также тем, что украинские корабли не выполняли требования российской стороны. Во время инцидента пострадали три моряка. Украинские корабли задержали, в России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украинская сторона также открыла уголовные производства — по части 2 статьи 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), части 2 статьи 15 (покушение на преступление), пункту 1 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. После произошедшего Украина привела армию в полную боеготовность, Петр Порошенко подписал указ о введении на Украине военного положения.


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