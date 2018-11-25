Появилось видео сближения корабля российских пограничников с судами ВМС Украины

В воскресенье, 25 ноября, три украинских кораблся нарушили государственную границу России и взяли курс в сторону Керченского пролива. Об этом передает РИА «
Украина обвинила Россию в таране буксира, из-за которого повредился главный двигатель судна, обшивка и леерное ограждение.
Позже из порта Бердянск выдвинулись два бронированных артиллерийских судна класса «Гюрза».
В целях безопасности для прохода гражданских судов закрыли Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря. К патрулированию в этом районе приступили российские штурмовики Су-25.
В России маневры Украины назвали провокацией, передает
Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что ситуация никак не повлияет на мирную жизнь крымчан.
«Украина как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряженности», — написал глава Крымского полуострова в Facebook.
Позже появилось видео видео сближения корабля российских пограничников с судами ВМС Украины. Ролик опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах видно, как российский пограничный корабль сопровождает украинские суда.