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21:04, 25 ноября 2018 514
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Появилось видео сближения корабля российских пограничников с судами ВМС Украины

Появилось видео сближения корабля российских пограничников с судами ВМС Украины

В воскресенье, 25 ноября, три украинских кораблся нарушили государственную границу России и взяли курс в сторону Керченского пролива. Об этом передает РИА «Новости».

Украина обвинила Россию в таране буксира, из-за которого повредился главный двигатель судна, обшивка и леерное ограждение.

Позже из порта Бердянск выдвинулись два бронированных артиллерийских судна класса «Гюрза».

В целях безопасности для прохода гражданских судов закрыли Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря. К патрулированию в этом районе приступили российские штурмовики Су-25.

В России маневры Украины назвали провокацией, передает RT.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что ситуация никак не повлияет на мирную жизнь крымчан.

«Украина как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряженности», — написал глава Крымского полуострова в Facebook.

Позже появилось видео видео сближения корабля российских пограничников с судами ВМС Украины. Ролик опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах видно, как российский пограничный корабль сопровождает украинские суда.


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