Проводы Деда Мороза и выставка Ван Гога. Лучшие фоторепортажи прошедшей недели от RZN.info

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RZN.info представляет пятерку лучших фоторепортажей прошедшей недели.
Открывает ее материал с проводов Деда Мороза на Почтовой улице. В понедельник, 8 января, у резиденции новогоднего волшебника дети участвовали в интерактивах и конкурсах, фотографировались со сказочными персонажами и северными оленями. А в заключении праздника Дед Мороз пообещал рязанцам «много снега со следующей недели».
В четверг, 11 января, в Музее истории молодежного движения открылась выставка «Ван Гог. Симфония цвета». В экспозиции представлены 70 репродукций. Посетители выставки могут увидеть портреты, пейзажи, натюрморты, крестьянскую и городскую темы.
В пятницу, 12 января, в Рязани вручали журналистскую премию «Хрустальный журавль». Редакция RZN.info получила статуэтку за «Лучшее дизайнерское решение». Рязанский городской сайт отметили за спец-проекты «Рязанцы — защитники Брестской крепости» и «Время перемен».
В этот же день в Рязани заработал крупнейший в городе каток на стадионе «Локомотив». За первые полчаса работы площадку заполнили около ста человек.
В субботу, 13 января, на Почтовой улице рязанцы отметили Старый новый год. В честь праздника жители города станцевали Вальс на морозе.
Фото корреспондентов RZN.info Александра Блохина, Юлии Полушиной и Валерия Михайленко