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19:24, 14 января 2018 2 360
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Проводы Деда Мороза и выставка Ван Гога. Лучшие фоторепортажи прошедшей недели от RZN.info

Проводы Деда Мороза и выставка Ван Гога. Лучшие фоторепортажи прошедшей недели от RZN.info

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

RZN.info представляет пятерку лучших фоторепортажей прошедшей недели.

Открывает ее материал с проводов Деда Мороза на Почтовой улице. В понедельник, 8 января, у резиденции новогоднего волшебника дети участвовали в интерактивах и конкурсах, фотографировались со сказочными персонажами и северными оленями. А в заключении праздника Дед Мороз пообещал рязанцам «много снега со следующей недели».

В четверг, 11 января, в Музее истории молодежного движения открылась выставка «Ван Гог. Симфония цвета». В экспозиции представлены 70 репродукций. Посетители выставки могут увидеть портреты, пейзажи, натюрморты, крестьянскую и городскую темы.

В пятницу, 12 января, в Рязани вручали журналистскую премию «Хрустальный журавль». Редакция RZN.info получила статуэтку за «Лучшее дизайнерское решение». Рязанский городской сайт отметили за спец-проекты «Рязанцы — защитники Брестской крепости» и «Время перемен».

В этот же день в Рязани заработал крупнейший в городе каток на стадионе «Локомотив». За первые полчаса работы площадку заполнили около ста человек.

В субботу, 13 января, на Почтовой улице рязанцы отметили Старый новый год. В честь праздника жители города станцевали Вальс на морозе.

Фото корреспондентов RZN.info Александра Блохина, Юлии Полушиной и Валерия Михайленко


© RZN.info

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1 неделя назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

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Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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