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15:57, 11 января 2018 2 128
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В Рязани открылась выставка репродукций Ван Гога. Фото

В Рязани открылась выставка репродукций Ван Гога. Фото

В Музее истории молодежного движения открылась выставка «Ван Гог. Симфония цвета». В экспозиции представлены 70 работ художника.

Заведующая культурно-образовательным отделом музея Елена Гравшина рассказала, что выставка путешествует по всей России, в Рязань она прибыла из Саранска.

Также она добавила, что все высокотехнологичные копии созданы при помощи цифровых технологий, которые позволили передать цвет и фактуру оригиналов: «Видно как положена краска, как кистью работал художник». Организаторы разместили репродукции картин Ван Гога сразу в трех музейных залах согласно тематике.

Посетители выставки могут увидеть портреты, пейзажи, натюрморты, крестьянскую и городскую темы. «Каждая работа сопровождается подробной аннотацией и можно получить полную информацию о ней. Более того, подобные выставки дают некий посыл посетителям познакомиться с жизнью художника и с его творчеством», — рассказала Гравшина.

С момента открытия экспозиции, ее посетили уже порядка сотни рязанцев.

Выставка будет открыта до 25 февраля. Стоимость взрослого билета — 170 рублей, студенческого и пенсионного — 150 рублей, школьного — 130. Узнать подробности о выставке можно на сайте проекта.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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