В Рязани открылась выставка репродукций Ван Гога. Фото

В Музее истории молодежного движения открылась выставка «Ван Гог. Симфония цвета». В экспозиции представлены 70 работ художника.
Заведующая культурно-образовательным отделом музея Елена Гравшина рассказала, что выставка путешествует по всей России, в Рязань она прибыла из Саранска.
Также она добавила, что все высокотехнологичные копии созданы при помощи цифровых технологий, которые позволили передать цвет и фактуру оригиналов: «Видно как положена краска, как кистью работал художник». Организаторы разместили репродукции картин Ван Гога сразу в трех музейных залах согласно тематике.
Посетители выставки могут увидеть портреты, пейзажи, натюрморты, крестьянскую и городскую темы. «Каждая работа сопровождается подробной аннотацией и можно получить полную информацию о ней. Более того, подобные выставки дают некий посыл посетителям познакомиться с жизнью художника и с его творчеством», — рассказала Гравшина.
С момента открытия экспозиции, ее посетили уже порядка сотни рязанцев.
Выставка будет открыта до 25 февраля. Стоимость взрослого билета — 170 рублей, студенческого и пенсионного — 150 рублей, школьного — 130. Узнать подробности о выставке можно на сайте проекта.