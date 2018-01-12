Редакция RZN.info получила еще одного «Хрустального журавля». Фото

Редакция Рязанского городского сайта получила «Хрустального журавля» за «Лучшее дизайнерское решение». RZN.info отметили за спец-проекты «
Обладателем Гран-при конкурса стал Александр Рюмин («ТАСС») за серию фотографий старейшего хирурга России Аллы Левушкиной, опубликованной на сайте RZN.info. Награду фотокорреспонденту вместе с губернатором вручил почетный гость церемонии — первый замгендиректора ИТАР-ТАСС Михаил Калмыков.
Лучшим газетным журналистом признали Ольгу Харину за серию статей в газете «Кораблинские вести», победителем в номинации «Лучшая работа журналиста сетевого издания» признали коллектив авторов издательства «Пресса», лучшим среди тележурналистов стал Алексей Кочетков («Край Рязанский»).
Среди телеоператоров за видеоряд фильмов «Сын вселенной, отец космонавтики», «Федор Поэтан» и серию социальных видеороликов отметили Валерия Митяева («Край Рязанский»), лучшим телережиссером стала Евгения Фролова («Край Рязанский») за фильм «Покровская церковь села Пупки». Также на областном конкурсе отметили журналистов в специальных номинациях: «Год экологии» — Наталья Пронькина («Ока»), «Гордость земли Рязанской» —Наталья Исаева («Скопинский вестник»), «Цени свою жизнь» — Екатерина Сенина («Мещерская сторона»), «Мы разные, мы вместе» — Сергей Мелешин («Праздники Рязани»), «Папа, мама, я» — Татьяна Чикина («Ока»), «Безопасная дорога» — Вячеслав Астафьев («Рязанские ведомости»). Торжественная церемония состоялась накануне Дня российской печати.
Победителей и лауреатов конкурса наградил Николай Любимов
Победителей и лауреатов конкурса наградил губернатор Николай Любимов. Он поздравил журналистов с профессиональным праздником и отметил, что региональные СМИ пользуются большим уважением у рязанцев: «В большинстве своем журналисты, что называется, держат руку на пульсе событий. Они представляют не только хронику происходящего в регионе, но и стараются найти ответы на самые острые вопросы, помочь людям в сложных ситуациях, информируют о конкретных проблемах».