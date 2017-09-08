Подозреваемый в убийстве трех человек касимовец не был агрессивным. Он имел репутацию «недалекого человека». Об этом со ссылкой на соседей 54-летнего мужчины, сообщает издательство «
По словам жителей села Бабино-Булыгино, поведение мужчины не было агрессивным даже после спиртного. Отмечается, что он регулярно выпивал.
Касимовец жил один в доме без коммуникаций. Их, вероятно, отрезали за неуплату.
В пятницу, 8 сентября, следователи рассказали, что
Следователи выяснили, что к исчезновению подростка причастен 54-летний житель села Бабино-Булыгино. На его участке
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