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18:25, 8 сентября 2017 612
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«Касимовский убийца» сжег тело 14-летнего подростка — источник

«Касимовский убийца» сжег тело 14-летнего подростка — источник

«Касимовский убийца» сжег тело 14-летнего подростка на свалке у кладбища. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

В пятницу, 8 сентября, следователи рассказали, что обнаружили тело пропавшего в июне юноши. Они выяснили, что к исчезновению подростка причастен 54-летний житель села Бабино-Булыгино. На его участке нашли тела двух мужчин: одного он закопал в саду, второго — в сарае.

Суд арестовал подозреваемого до 25 октября.

Ранее RZN.info опубликовал фото с мест захоронения жертв «касимовского убийцы».


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RZN.info публикует фото с мест захоронения жертв «касимовского убийцы»
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