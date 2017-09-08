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12:30, 8 сентября 2017 636
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Пропавшего в июне 14-летнего касимовца нашли убитым у кладбища

Пропавшего в июне 14-летнего касимовца нашли убитым у кладбища

Пропавшего в июне 14-летнего касимовца нашли убитым у кладбища. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Рязанской области.

Правоохранители выяснили, что к исчезновению подростка причастен 54-летний житель села Бабино-Булыгино Касимовского района. По данным следователей, юноша часто бывал в гостях у подозреваемого. В один из дней июня мужчина из-за возникшей неприязни убил мальчика и спрятал его тело на свалке около сельского кладбища.

Возбуждено уголовное дело по части статьи 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они также назначили генетическую экспертизу для идентификации погибшего.

Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания. В ближайшее время решат вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным источника RZN.info, погиб 14-летний Кирилл. Он вышел из дома в Касимове 6 июня и не вернулся. Его искали не только в Рязанской, но и во Владимирской областях.


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