Пропавшего в июне 14-летнего касимовца нашли убитым у кладбища. Об этом
Правоохранители выяснили, что к исчезновению подростка причастен 54-летний житель села Бабино-Булыгино Касимовского района. По данным следователей, юноша часто бывал в гостях у подозреваемого. В один из дней июня мужчина из-за возникшей неприязни убил мальчика и спрятал его тело на свалке около сельского кладбища.
Возбуждено уголовное дело по части статьи 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они также назначили генетическую экспертизу для идентификации погибшего.
Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания. В ближайшее время решат вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным источника RZN.info, погиб 14-летний Кирилл. Он вышел из дома в Касимове 6 июня и не вернулся. Его