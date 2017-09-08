В огороде 54-летнего жителя Касимовского района, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка нашли трупы двух человек. Об этом сообщил
Следователи установили причастность подозреваемого к убийству в 2014 и 2016 годах еще двух жителей Касимова, 1984 и 1988 годов рождения.
«В результате поисковых мероприятий и осмотра придомовой территории злоумышленника закопанными в земле обнаружены останки тел погибших мужчин», — говорится в пресс-релизе. Для установления личности погибших назначена генетическая экспертиза.
Суд решает вопрос об аресте злоумышленника.
Ранее появилась информация, что пропавшего в июне 14-летнего касимовца