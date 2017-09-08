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15:49, 8 сентября 2017 918
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В огороде у «касимовского убийцы» нашли еще несколько трупов — следствие

В огороде у «касимовского убийцы» нашли еще несколько трупов — следствие

В огороде 54-летнего жителя Касимовского района, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка нашли трупы двух человек. Об этом сообщил сайт СУ СК по Рязанской области.

Следователи установили причастность подозреваемого к убийству в 2014 и 2016 годах еще двух жителей Касимова, 1984 и 1988 годов рождения.

«В результате поисковых мероприятий и осмотра придомовой территории злоумышленника закопанными в земле обнаружены останки тел погибших мужчин», — говорится в пресс-релизе. Для установления личности погибших назначена генетическая экспертиза.

Суд решает вопрос об аресте злоумышленника.

Ранее появилась информация, что пропавшего в июне 14-летнего касимовца нашли убитым у кладбища. Правоохранители выяснили, что к исчезновению подростка причастен 54-летний житель села Бабино-Булыгино Касимовского района.


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