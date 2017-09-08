Суд арестовал подозреваемого в трех убийствах касимовца

Районный суд избрал меру пресечения для жителя Касимова, подозреваемого в трех убийствах. По ходатайству обвинения его арестовали до 25 октября.
В огороде у задержанного обнаружили
Ранее RZN.info публиковал
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Районный суд избрал меру пресечения для жителя Касимова, подозреваемого в трех убийствах. По ходатайству обвинения его арестовали до 25 октября.
В огороде у задержанного обнаружили
Ранее RZN.info публиковал
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