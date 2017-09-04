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8:25, 4 сентября 2017 425
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О чем говорят в понедельник. Обзор новостей Рязани за выходные, 2-3 сентября

О чем говорят в понедельник. Обзор новостей Рязани за выходные, 2-3 сентября

Подошли к концу первые выходные осени. В них уместилось немало событий как положительных, так и довольно трагичных. О них мы предлагаем вспомнить при помощи нашего традиционного обзора.

Героем одной из первых новостей уикенда стал зачастивший в Рязанскую область шоумен Леонид Якубович. В Елатьме телеведущий привез на тракторе пять кубов березовых дров и отдал их пенсионерке Лидии Степановой. В свою очередь футболистки «Рязани-ВДВ» провели благотворительный матч и собрали канцтовары для детей-инвалидов, а в МФЦ «Рязанский» открыли трехмерную историко-художественной панораму «Герои Брестской крепости».

В субботу стало известно, что трех рязанских застройщиков уличили в систематическом игнорировании закона о дольщиках. В этот же день в центре города оцепили остановку из-за бесхозного чемодана. Самая популярная новость выходных появилась также в субботу: рязанцы устроили бардак в обувном магазине ТРЦ «Премьер». Причиной стала распродажа.

В воскресенье в сети появилось видео с регистратора рязанца, который дважды за день едва не попал в ДТП. Меньше повезло воронежским водителям. На трассе М-4 «Дон» произошла авария с участием 30 автомобилей. К счастью, обошлось без жертв.

Не обошлось воскресенье без хороших новостей. В будущем сквере у «Политеха» установили арт-объект «Гранит науки». Кроме того, на сайте появился фоторепортаж с молочного фестиваля, прошедшего под Рязанью.


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