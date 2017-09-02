Трех рязанских застройщиков уличили в систематическом игнорировании закона о дольщиках

На должностных лиц трех рязанских застройщиков составили административные протоколы за игнорирование требований об устранении нарушений. Областной минстрой опубликовал итоги проверок за вторую половину августа.
Согласно этим сведениям, весной 2017 года министерство по обращениям граждан проверило три ООО: «РосткапиталСтрой», «Звездный» и «Стройгарант-Р» — и обнаружило, что они не соблюдают законы о долевом строительстве. Первая компания не предоставила контролирующим органам достоверную отчетность, вторая — не опубликовала верную проектную декларацию и не предоставила полные сведения, необходимые для надзора, а третья допустила все эти нарушения.
Министерство наряду со штрафами выписало представления об устранении нарушений, но фирмы их не исполняют. Для ООО «Стройгарант-Р» протокол за игнорирование требований стал первым, для остальных — вторым.
Статья административного кодекса, по которой составлены протоколы, предусматривает для должностных лиц штрафы от 10 до 15 тысяч рублей.