Любимов посетил открытие панорамы «Герои Брестской крепости»

В субботу, 2 сентября, в Рязани открыли трехмерную историко-художественной панораму «Герои Брестской крепости». На мероприятии побывал Николай Любимов с семьей.
Врио губернатора отметил, что экспозиция должна показать молодежи, каким трудом далась победа в этой войне, в том числе и на примере рязанцев. Глава региона также выразил надежду, что панорама привлечет большое внимание общественности, а юные рязанцы будут иметь возможность зримо представить себе, какой подвиг совершили русские солдаты.
Над проектом работала петербургская команда «Невский баталист», организаторы которой входят в «Поисковое движение России».
«Я рад, что мы сейчас в Рязани и можем рассказать о начале Великой Отечественной войны, о людях, которые ценой своей жизни показали всему миру, что такое подвиг и воинский долг. В детстве бабушка рассказывала мне об этих тяжелых временах и показывала сувениры, привезенные ей из Брестской крепости. Теперь крепость ассоциируется у меня с крепостью духа», рассказал руководитель проекта Дмитрий Поштаренко.
По его словам, работа над панорамой велась 40 дней. Скульптуры изготавливались в Санкт-Петербурге, а монтаж производился уже в Рязани.
Некоторые скульптуры экспозиции — образы реальных героев. Художники представили здесь уроженца Рязанской области — Ивана Николаевича Зубачева. Он руководил обороной крепости. По словам создателей, панорама появилась в Рязани во многом благодаря его подвигу.