В Елатьме Якубович покатался на тракторе и подарил местной жительнице дрова. Фото

В пятницу, 1 сентября, в поселке Елатьма Леонид Якубович покатался на тракторе и подарил местной жительнице дрова.
Телеведущий привез на тракторе пять кубов березовых дров и отдал их пенсионерке Лидии Степановой. «Я много лет выписываю дрова, но никак не ожидала увидеть своего любимого артиста», — отметила она.
Также Якубович встретился с местными жителями и ответил на интересующие многих вопросы о передаче «Поле чудес», о своей семье, увлечениях и политике.
Кроме того, вручил подарки команде учащихся Елатомской школы — победителям регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».