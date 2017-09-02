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8:25, 2 сентября 2017 231
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В Елатьме Якубович покатался на тракторе и подарил местной жительнице дрова. Фото

В Елатьме Якубович покатался на тракторе и подарил местной жительнице дрова. Фото

В пятницу, 1 сентября, в поселке Елатьма Леонид Якубович покатался на тракторе и подарил местной жительнице дрова.

Телеведущий привез на тракторе пять кубов березовых дров и отдал их пенсионерке Лидии Степановой. «Я много лет выписываю дрова, но никак не ожидала увидеть своего любимого артиста», — отметила она.

Также Якубович встретился с местными жителями и ответил на интересующие многих вопросы о передаче «Поле чудес», о своей семье, увлечениях и политике.

Кроме того, вручил подарки команде учащихся Елатомской школы — победителям регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».


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